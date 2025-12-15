El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, típico de esta época del año. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que el frío se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de las 08:00 horas se registren lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.3 mm en la mañana y aumentando a 0.9 mm en la tarde. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Nigrán necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h desde el sureste en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento se mantendrán entre 10 y 27 km/h durante la mayor parte del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 55% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, la posibilidad de que se produzcan es alta, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y vientos racheados.

Por la noche, el cielo se despejará ligeramente, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados . Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío persistente. En resumen, se recomienda a los residentes de Nigrán que se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.