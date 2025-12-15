El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados durante las primeras horas del día.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 7 y las 13 horas, y un 90% entre las 19 y la 1 de la mañana. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a ser de hasta 4 mm, especialmente en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la lluvia sea más intensa.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% durante gran parte del día. La humedad alcanzará su punto máximo en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormenta entre las 7 y las 13 horas, aumentando a un 80% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que los residentes de Mos deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, con la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando mínimos de 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y alcanzando un máximo de 11 grados durante las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 94% en las primeras horas, aumentando la percepción de frío.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y un incremento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se intensificará hacia el mediodía, cuando se espera un cielo completamente cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.