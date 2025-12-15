El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de nubes altas, que dará paso a un cielo nuboso y finalmente a un estado cubierto. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevén intervalos de lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 97% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo frío y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y manteniéndose en un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten al menos un breve episodio de lluvia durante el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, la bruma dará paso a un cielo más cubierto, lo que podría limitar aún más la visibilidad.

En resumen, el tiempo en Moraña para el 15 de diciembre de 2025 se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, lo que sugiere un día ideal para actividades en interiores.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente nuboso que se intensificará a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto, lo que podría generar algunas precipitaciones.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.