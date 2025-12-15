El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la inestabilidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, se espera un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día. Esto generará un ambiente algo frío y húmedo, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. A partir de la tarde, se anticipa que la lluvia comience a hacerse presente, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad. Esto sugiere que los habitantes de Mondariz deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque no se esperan tormentas severas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad en estas condiciones.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y las condiciones de baja visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.