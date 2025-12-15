El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente nuboso y muy nuboso a medida que avancen las horas. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en la mañana y continuar durante el resto del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, especialmente en la mañana y al final de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, con un 100% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la mañana y hasta 5 mm en la tarde, lo que sugiere que la tarde será el periodo más lluvioso del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% entre las 07:00 y las 13:00 y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, especialmente en la tarde.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones invernales, con la posibilidad de tormentas y un ambiente húmedo a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un panorama más gris y muy nuboso hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que las condiciones se deterioren, con un incremento en la intensidad de la nubosidad y la posibilidad de tormentas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y un incremento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se intensificará hacia el mediodía, cuando se espera un cielo completamente cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.