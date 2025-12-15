El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne completamente cubierto, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades en interiores.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 07:00, aumentando su intensidad hacia el mediodía y continuando durante la tarde. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta, rondando entre el 82% y el 93% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían ser más fuertes, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 42 km/h. Esto podría generar un ambiente algo inestable, por lo que es aconsejable tener precaución si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.

En resumen, el día en Meis se presenta como un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones si se encuentran fuera de casa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente nuboso que se intensificará a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, dando paso a un cielo completamente cubierto a partir de la madrugada. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén lluvias moderadas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más denso, alcanzando un estado de cubierto en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.