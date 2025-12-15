El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne completamente cubierto, lo que podría dar lugar a precipitaciones a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 39 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede contribuir a la dispersión de las nubes y, aunque hoy se espera un día mayormente cubierto, no se descartan intervalos de sol breves.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar situaciones que puedan resultar peligrosas durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrá el cielo cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias y tormentas, lo que invita a los habitantes a permanecer atentos a las condiciones meteorológicas y a planificar sus actividades en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.