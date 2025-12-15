El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que incluye intervalos de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, y a medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, llevando a un estado de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. A primera hora, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando ligeramente a 11 grados durante el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y sureste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h en algunos momentos, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se espera que las lluvias sean más intensas. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 07:00, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas. A medida que el día avanza, se anticipa que la precipitación aumente, alcanzando hasta 10 mm en las horas de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente cuando se combine con las lluvias y el viento.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 90% entre las 19:00 y la medianoche. Esto indica que, si bien las primeras horas del día pueden ser relativamente tranquilas, la tarde y la noche podrían traer consigo tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

Los habitantes de Marín deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas eléctricas podría hacer que el día sea complicado, por lo que se recomienda mantenerse informado y preparado para cualquier eventualidad.

El tiempo en otros municipios

El 15 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un ambiente muy nuboso y posteriormente a un cielo completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, que irán evolucionando hacia un estado más nuboso a medida que avance el día. A partir de las 7:00, se espera que la cobertura nubosa se intensifique, dando paso a un ambiente cubierto con lluvia escasa.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo nuboso y posteriormente a un estado cubierto a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.