El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente muy nuboso en las horas centrales. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 5 grados en las horas más frías de la mañana y la tarde.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que traerá consigo lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 13:00 horas, con un acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00, y manteniéndose alta hasta las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 3 a 5 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 6 grados. Las condiciones de visibilidad también se verán afectadas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde la niebla podría hacer su aparición, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde, y que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, dando paso a un ambiente muy nuboso y finalmente cubierto. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, pero a medida que avance la jornada, la situación cambiará drásticamente. A partir del periodo de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y finalmente cubierto, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.