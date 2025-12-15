El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El 15 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . A medida que avance el día, las nubes se intensificarán, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las horas centrales del día, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán a lo largo de la mañana, alcanzando acumulaciones de hasta 2 mm en las horas más activas. Se prevé que la precipitación total del día sea de aproximadamente 2 a 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles y caminos de la isla.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de hasta 40 km/h, especialmente en zonas expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 97% en las horas de la tarde. Esto, junto con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormenta es baja al inicio del día, se incrementará a un 85% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9-10 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos nublados y lluvias intermitentes, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo fresco y húmedo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, dando paso a un cielo completamente cubierto a partir de la madrugada. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén lluvias moderadas.

El 15 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 82%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El 15 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante la madrugada y las primeras horas del día, se espera que las nubes altas den paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , manteniendo un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.