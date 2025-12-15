El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a un ambiente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para abrigarse adecuadamente.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada. Las nubes altas darán paso a un cielo completamente cubierto, y se prevén lluvias intermitentes. La precipitación comenzará siendo ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Guarda necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 80-90%, creará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán. Las tormentas serán una posibilidad real, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las lluvias podrían ser más intensas, lo que podría generar acumulaciones significativas en cortos periodos de tiempo. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 10 grados , lo que sumado a la humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias a partir de la tarde y un viento notable que podría complicar las actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y tormentas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

El 15 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que variará a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, dando paso a un ambiente más gris.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.