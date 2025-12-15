El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente más gris y sombrío.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 10 grados en las horas más frías. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, acumulando entre 0.3 y 2 mm a lo largo del día. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde, con un incremento en la intensidad hacia la noche.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es recomendable que los habitantes de Gondomar se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas, lo que añade un elemento de inestabilidad al clima del día.

En resumen, el 15 de diciembre en Gondomar se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y mantenerse informados sobre posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.