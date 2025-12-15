El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, dando paso a un ambiente muy nuboso y finalmente cubierto. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo.

Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con un acumulado de 0.1 mm en la mañana, aumentando a 0.5 mm en la siguiente franja horaria. A partir de las 13:00, se espera que la lluvia se intensifique, con un total de 2 mm pronosticados entre las 15:00 y las 16:00 horas. La tarde será especialmente lluviosa, con un total de 5 mm de lluvia esperados en ese periodo. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y rachas de viento más intensas.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 7 y 9 grados . La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se prevé que se sienta como si estuviera entre 3 y 6 grados. A medida que avance el día, la sensación térmica mejorará ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 5 a 8 grados.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante las horas de mayor viento.

Los habitantes de Forcarei deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y posibles tormentas, así como temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas y potencialmente peligrosas en caso de tormentas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un incremento en la nubosidad que dará paso a un ambiente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, pero a medida que avance la jornada, la situación cambiará drásticamente. A partir del periodo de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y finalmente cubierto, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente.

