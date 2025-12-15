El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un incremento en la nubosidad que dará paso a un ambiente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las primeras horas.

A partir de la tarde, se prevé la llegada de lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm en total. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 13:00 y las 14:00. Esta combinación de viento y lluvia puede generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 80% entre las 19:00 y las 01:00. Las condiciones de niebla también se harán presentes, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de A Estrada. Se espera que la temperatura descienda ligeramente, manteniéndose alrededor de los 8 grados durante la noche.

Es importante que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inclemencia y estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico debido a la lluvia y la niebla. La comunidad debe estar alerta y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse si se planea salir.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un panorama nuboso y, posteriormente, a un cielo completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas, pero a medida que avance la jornada, la situación cambiará drásticamente. A partir del periodo de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y finalmente cubierto, lo que indica que la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.