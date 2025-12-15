El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse si se planea salir.

A lo largo de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 9 grados, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 79% al inicio del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Se espera que las rachas de viento sean más fuertes, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando podrían llegar a los 42 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm entre las 15:00 y las 16:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

Además, hay un 80% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo condiciones más inestables. Es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, llevando ropa adecuada y paraguas, y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.