El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero aumento en la sensación térmica debido a la disminución de la humedad hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas de la mañana.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, con un 80% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia escasa, pero no se descartan episodios de lluvia más intensa. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la bruma se espera que se instale en la región.

En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente. La tarde podría traer consigo tormentas, por lo que es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.