El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por un tiempo variable y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto hacia el mediodía.

La temperatura máxima se espera que llegue a los 9 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 85% y el 95%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad también es indicativo de la inminente llegada de lluvias.

A partir de la tarde, se prevé un incremento significativo en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían variar entre 1 y 5 mm, pero no se descartan episodios de tormenta, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%. Esto sugiere que los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 6 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se podrían registrar algunas lloviznas ligeras.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la certeza de lluvias a lo largo de la tarde. Es un día ideal para quedarse en casa o, si se sale, hacerlo con precaución y bien abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.