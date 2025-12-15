El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un panorama más gris y muy nuboso hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que las condiciones se deterioren, con un incremento en la intensidad de la nubosidad y la posibilidad de tormentas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para los habitantes de la zona.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con lluvias escasas que se intensificarán a medida que avance el día. Las cantidades de lluvia previstas son moderadas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 11 mm en las horas pico de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipan ráfagas de viento del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, alcanzando picos de hasta 42 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las tormentas.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 90% de posibilidad de que se produzcan entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que la tarde y la noche serán las más críticas en términos de actividad eléctrica y condiciones climáticas adversas. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es recomendable mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y prepararse para un día de mal tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente nuboso y muy nuboso a medida que avancen las horas. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en la mañana y continuar durante el resto del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y un incremento en la nubosidad a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se intensificará hacia el mediodía, cuando se espera un cielo completamente cubierto.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.