El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, dando paso a un cielo completamente cubierto a partir de la madrugada. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén lluvias moderadas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas de 11 grados, que descenderán ligeramente a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia comience a ser más intensa a partir de las 9 de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, alcanzando rachas más fuertes en las horas de la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos, especialmente durante las horas de niebla que se prevén en la mañana y al anochecer. La niebla podría ser densa, lo que afectará la conducción y las actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:03, las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. En resumen, se recomienda a los habitantes de Cambados que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El 15 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 82%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más denso, alcanzando un estado de cubierto en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El 15 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante la madrugada y las primeras horas del día, se espera que las nubes altas den paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , manteniendo un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.