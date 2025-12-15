El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso y, posteriormente, cubierto, lo que podría generar algunas precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta 12 grados. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que rondará entre el 75% y el 94%, contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias más significativas se concentrarán en la tarde y la noche, con un ligero aumento en la intensidad hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría ayudar a dispersar un poco la sensación de humedad, aunque no será suficiente para evitar que el día se sienta frío y húmedo.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben prepararse para un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas. La combinación de nubes, viento y humedad hará que sea un día típico de invierno en la región, donde la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se tornará completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse si se planea salir.

El 15 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de nubes altas, que dará paso a un cielo nuboso y finalmente a un estado cubierto. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevén intervalos de lluvia escasa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.