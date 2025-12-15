El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición hacia condiciones más inestables a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir del mediodía, se espera que las nubes se tornen más densas, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde, la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se prevé que la precipitación oscile entre 0.6 y 10 mm, lo que indica que los habitantes de Bueu deben estar preparados para condiciones de lluvia escasa a moderada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 46 km/h, provenientes del sureste, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando su intensidad hacia la tarde. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con intervalos de nubes y posibles tormentas. La probabilidad de tormenta será alta, alcanzando hasta el 90% en las horas nocturnas. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones adversas.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en la tarde y noche, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas para mantenerse informada sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a un panorama más gris y muy nuboso hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que las condiciones se deterioren, con un incremento en la intensidad de la nubosidad y la posibilidad de tormentas.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente nuboso y muy nuboso a medida que avancen las horas. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en la mañana y continuar durante el resto del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado de cubierto y muy nuboso, especialmente durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.