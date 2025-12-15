El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente nuboso que se intensificará a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 12 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, mientras que en la tarde, se alcanzarán los 12 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 9 grados, lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar la percepción de un ambiente más invernal, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Barro experimentará lluvias ligeras a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con un aumento en la cantidad de lluvia hacia la tarde, donde se espera que se acumulen hasta 3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Barro necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente durante las tormentas, con rachas que podrían superar los 40 km/h. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne completamente cubierto, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades en interiores.

El 15 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente de nubes altas, que dará paso a un cielo nuboso y finalmente a un estado cubierto. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevén intervalos de lluvia escasa.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más denso, alcanzando un estado de cubierto en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.