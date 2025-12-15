El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un panorama que se tornará más inestable a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 11 a 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 83%, lo que generará una sensación de frío.

A medida que el día progrese, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas. Desde el mediodía, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias, especialmente en la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Baiona necesiten paraguas a lo largo de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las tormentas, existe una probabilidad del 85% de que se produzcan durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. La situación se mantendrá inestable hasta bien entrada la noche, cuando las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 94%. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente en la tarde. Es un día ideal para quedarse en casa o, si se sale, estar preparado para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente más gris y sombrío.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.