El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de diciembre

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un aumento en la probabilidad de tormentas a medida que avance la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una ligera subida a 8 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa.

A partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Las nubes se tornarán más densas y se prevé la llegada de precipitaciones, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas al inicio, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde y alcanzando hasta 4 mm en la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 10 y 30 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerquen las tormentas. Las rachas máximas podrían llegar a los 53 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y la noche. La temperatura se mantendrá en torno a los 10-12 grados, lo que, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, dando paso a un ambiente más gris y húmedo.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes a lo largo del día.

El día de hoy, 15 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar la movilidad. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-14T22:00:13.