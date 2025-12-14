El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

Hoy, 14 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para la época del año.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 76% durante las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se suavizará, contribuyendo a un ambiente más agradable.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se espera que la niebla se instale durante la noche, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:02.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que se mantenga en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos por la costa o actividades en el campo, donde se puede apreciar la belleza natural de la región.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Es una jornada propicia para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que la niebla se instale por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.