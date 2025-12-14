El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 7 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será agradable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 65% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco en las primeras horas, pero con el avance del día, la sensación será más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 12 km/h, pero se irán suavizando a medida que avance la tarde. Esto permitirá que la jornada se desarrolle sin interrupciones, ideal para paseos y actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y vientos suaves. Es un día ideal para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.