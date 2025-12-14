El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la mañana.

A medida que el día progrese, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido para la época del año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h. Estos vientos, aunque moderados, podrían hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a considerar, ya que se espera que se mantenga en niveles que rondan entre el 57% y el 96% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, contribuyendo a un ambiente más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la claridad del día. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados .

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.