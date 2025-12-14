El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que avance el día, el viento se suavizará, alcanzando velocidades más moderadas en la tarde y noche.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mostrando un aspecto mayormente despejado, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, con algunas nubes altas que podrían aparecer. Sin embargo, esto no afectará la temperatura, que se mantendrá en torno a los 11 grados por la tarde y descenderá a 7 grados durante la noche.

El orto se producirá a las 08:55 y el ocaso a las 17:59, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, y se recomienda a los habitantes que se abriguen adecuadamente si planean salir.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy será mayormente favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las típicas inclemencias del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.