El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy en Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 8 grados, con una ligera disminución a 7 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La presencia de nubes altas en algunas horas de la tarde no afectará significativamente la claridad del cielo, que se mantendrá mayormente despejado. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 16 grados en la tarde, ofreciendo un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. A lo largo del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 17 km/h en las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, ya que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día.

Durante la tarde, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 70% hacia las 15:00 horas, lo que permitirá que el ambiente se sienta más seco y cómodo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 19:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:03.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas hará que el día sea perfecto para paseos, encuentros familiares o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.