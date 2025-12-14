El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con cielos despejados y poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, pero se espera que a medida que el sol se eleve, la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 16 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 90% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, pero no se anticipan condiciones adversas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será buena, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave hará que la jornada sea placentera para todos.

Hoy, 14 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C a las 7°C durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado y cómodo para actividades al aire libre.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.