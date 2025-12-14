El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 8 grados hacia las 11 de la mañana.

Durante el mediodía, se espera que la temperatura llegue a su punto máximo, alcanzando los 14 grados. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia de vientos del norte que soplarán a una velocidad de entre 8 y 10 km/h. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 71% a la hora del almuerzo.

A medida que la tarde avance, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando los 17 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, la humedad relativa también comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación más confortable. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque hacia el final de la tarde, se prevé la aparición de algunas nubes altas, especialmente entre las 21:00 y 23:00 horas, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

En cuanto a la noche, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 horas y descendiendo a 7 grados hacia la medianoche. Los vientos se calmarán un poco, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que hará que la noche sea más tranquila.

En resumen, el día en Tui se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la luz solar. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios climáticos drásticos hacen de este un día perfecto para paseos y actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.