El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso en algunos momentos, especialmente durante la tarde, aunque en general se mantendrá la tendencia de cielos despejados. La combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, como paseos o deportes.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, la racha máxima de viento podría alcanzar los 15 km/h, aunque no se esperan condiciones adversas que puedan afectar la normalidad de las actividades diarias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. Esta ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado y las temperaturas agradables, sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Tomiño.

Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad también irá en aumento, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría al caer la noche. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:04, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, cerrando un día que promete ser muy agradable en Tomiño.

