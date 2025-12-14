El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96%. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. La combinación de cielos despejados y temperaturas más cálidas hará que sea un buen momento para actividades al aire libre, aunque se sugiere tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, llegando a un 62% por la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que la velocidad del viento alcance los 8 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, la brisa será suave y no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 18:02. Sin embargo, estas nubes no afectarán significativamente la luminosidad del día.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece la región.

