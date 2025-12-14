El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores cercanos al 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando niveles alrededor del 86% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 17:59, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del sureste complementan un día que promete ser placentero para todos los que decidan salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.