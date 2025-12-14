El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Este viento suave no debería causar molestias y, de hecho, podría ser refrescante en combinación con el sol. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 12 km/h, lo que es bastante moderado y no debería afectar las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos por la playa o excursiones por la naturaleza, aprovechando el espléndido clima.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 18:03, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder, especialmente con el cielo despejado que se anticipa.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer en pleno diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.