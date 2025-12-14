El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y con presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, especialmente en los periodos de la 00:00 a la 03:00 y de la 20:00 a la 23:00, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en la madrugada, lo que contribuirá a la persistencia de estas condiciones de niebla.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00. La bruma se hará más evidente entre las 02:00 y las 08:00, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados. La humedad relativa comenzará a disminuir gradualmente, aunque seguirá siendo notablemente alta, rondando el 84% a las 08:00.

Durante la tarde, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados a las 16:00. Las condiciones del cielo mejorarán, con periodos de poco nuboso y despejado, lo que permitirá disfrutar de un día más soleado. Sin embargo, la bruma podría persistir en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la tarde.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 14 km/h desde el noreste durante la tarde. Este viento fresco ayudará a que la sensación térmica sea más agradable a medida que la temperatura sube. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible niebla en las primeras horas.

En resumen, el día se caracterizará por temperaturas frescas, niebla y bruma en la mañana, mejorando hacia la tarde con cielos despejados y temperaturas más agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.