El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal que caracteriza a esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo y menos húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h. Este viento suave será un complemento ideal para la temperatura, haciendo que la sensación térmica sea más placentera. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en el exterior.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 7 grados al caer el sol, que se producirá a las 18:03.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

