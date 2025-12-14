El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco pero cómodo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde. La humedad relativa se situará en torno al 71% a media tarde, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco, pero sin llegar a ser incómodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser demasiado intenso. A lo largo del día, se prevé que la velocidad del viento se mantenga constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad que pudiera aparecer en la tarde. Sin embargo, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Ribadumia, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para paseos y actividades familiares. La noche se presentará clara, con temperaturas que caerán a 10 grados, lo que sugiere un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar de la calma nocturna.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, perfecto para aprovechar al máximo el aire libre y las actividades en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.