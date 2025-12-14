El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en áreas expuestas. Sin embargo, el viento no será un factor perturbador, y se espera que contribuya a la sensación de frescura sin causar incomodidades.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Redondela pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que el día avance, el sol saldrá a las 08:55 y se pondrá a las 18:02, brindando un total de luz solar que permitirá disfrutar de la tarde. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café al aire libre.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una jornada fresca, mayormente despejada y sin lluvias, lo que invita a los habitantes a aprovechar el día al máximo. Con temperaturas agradables y un viento suave, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.