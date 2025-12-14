El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 68% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con una velocidad que oscilará entre los 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 19 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en zonas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y contribuir a la sensación de bienestar en el exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, lo que es ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:02, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, explorar la ciudad y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.