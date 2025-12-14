El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto permitirá que el aire se sienta más seco y cómodo, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad constante de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 16 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. La dirección del viento también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones climáticas, lo que es un alivio para quienes planean salir.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Pontecesures disfruten de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 08:57, y el ocaso será a las 18:01, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar al máximo el día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar los alrededores, disfrutar de la gastronomía local o participar en eventos comunitarios que puedan estar programados.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado, fresco y sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.