El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 7 grados hasta el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo notablemente alta, con valores que rondarán el 95% en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo se despejará aún más, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados centígrados hacia las 16:00 horas. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 60% a medida que el día avanza.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos suaves, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h, predominando de direcciones como el este y el sureste. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, ayudarán a dispersar la bruma y a mejorar la calidad del aire en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:02 horas.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco y relativamente cálido para la época del año. Sin embargo, es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas de la mañana y la noche. En resumen, el 14 de diciembre se presenta como un día favorable para actividades al aire libre, especialmente en las horas de la tarde, cuando el tiempo será más agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.