El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores del 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de cielos despejados, lo que favorecerá la sensación de calidez, especialmente durante la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 63% hacia el mediodía, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 8 y 9 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 16 km/h, lo que podría ser perceptible, pero no se espera que cause molestias significativas. En general, el viento aportará una brisa fresca que complementará las temperaturas agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos y actividades en la naturaleza, así como para realizar planes familiares o con amigos.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 18:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 18:02. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 9 grados, pero sin riesgo de lluvias.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96%. Esto podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

