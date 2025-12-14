El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.
El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 19 km/h hacia las 16:00, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en zonas expuestas.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Poio pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga despejado, la temperatura descenderá nuevamente al caer la noche, alcanzando valores cercanos a los 6 grados .
El orto se producirá a las 08:56 y el ocaso a las 18:02, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Poio para hoy es favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a todos disfrutar de un día espléndido en esta hermosa localidad gallega.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.
