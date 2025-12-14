El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Las rachas máximas podrían llegar a los 9 km/h en las horas de la tarde, lo que no debería representar un inconveniente significativo para las actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos o excursiones, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de sol, aunque se podrán observar algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 18:02, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones son propicias para actividades recreativas y para disfrutar de la belleza natural de la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.