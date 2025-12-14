El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Oia se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y luminoso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 71% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más intenso, alcanzando hasta 22 km/h, pero se espera que disminuya a medida que el día avanza, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 18:05, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, especialmente con el cielo despejado que se anticipa.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea paseando por la playa o explorando los encantos del entorno. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que este día sea perfecto para disfrutar de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.