El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso en algunos momentos, especialmente durante la tarde, aunque en general se espera que el sol brille con fuerza. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 13 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable. En las horas más cálidas, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 21 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor moderado de la tarde. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes de O Rosal pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.