El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento. La humedad comenzará a descender a lo largo de la jornada, situándose en torno al 62% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento será un factor a considerar, soplando principalmente del este y sureste. Las velocidades del viento variarán entre 3 y 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave, aunque no será suficiente para generar incomodidad, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de O Porriño disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. El ocaso se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas sin la preocupación de la lluvia o el mal tiempo. En resumen, O Porriño vivirá un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.