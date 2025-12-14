El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 6 y 7 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La humedad comenzará a aumentar, alcanzando el 85% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

Es importante tener en cuenta que, aunque el día se presenta mayormente despejado, la niebla podría hacer su aparición en las horas nocturnas, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y a quienes se desplacen por la zona en la noche.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja estar atentos a la posible formación de niebla al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 7 grados durante las horas más frescas.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados a lo largo del día, siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías de la madrugada.

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.