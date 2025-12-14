El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de diciembre

El día de hoy, 14 de diciembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que oscilarán entre el 83% y el 89%. Esto puede generar una sensación de frescor, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Por lo tanto, es un buen momento para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender, lo que también ayudará a que la sensación de frío sea menos intensa.

Durante la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado. Las temperaturas volverán a bajar, situándose en torno a los 10 grados hacia la medianoche. La ausencia de nubes y la calma del viento harán que la noche sea tranquila y propicia para descansar.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las inclemencias del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-13T21:47:09.